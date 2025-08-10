Possível homem mais velho do mundo morre aos 123 anos no Paraná Morreu na última quinta-feira (7), Sebastião Batista dos Santos. Nascido em 15 de março de 1902,... Portal Pop Mais|Do R7 10/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 10/08/2025 - 15h18 ) twitter

Morreu na última quinta-feira (7), Sebastião Batista dos Santos. Nascido em 15 de março de 1902, segundo a certidão de nascimento confirmada pelo Instituto de Identificação do Paraná, ele tinha 123 anos e pode ser considerado um dos homens mais velhos do mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a vida de Sebastião e seu legado.

