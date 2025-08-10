Logo R7.com
Possível homem mais velho do mundo morre aos 123 anos no Paraná

Morreu na última quinta-feira (7), Sebastião Batista dos Santos. Nascido em 15 de março de 1902,...

Possível homem mais velho do mundo morre aos 123 anos no Paraná

Morreu na última quinta-feira (7), Sebastião Batista dos Santos. Nascido em 15 de março de 1902, segundo a certidão de nascimento confirmada pelo Instituto de Identificação do Paraná, ele tinha 123 anos e pode ser considerado um dos homens mais velhos do mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a vida de Sebastião e seu legado.

