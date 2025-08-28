Logo R7.com
Prepare o bolso: HBO Max vai ficar mais cara no Brasil; veja os novos preços

Apple TV+, Netflix e Disney+ já tiveram os preços reajustados

Os assinantes de streaming no Brasil vão sentir o bolso mais pesado em breve. A HBO Max anunciou aumento nos preços de seus planos, que começam a valer a partir de 26 de setembro. O plano Standard subirá de R$ 39,90 para R$ 44,90, enquanto o Básico com anúncios seguirá em R$ 29,90 e o Platinum permanecerá R$ 55,90.

