Prepare o bolso: HBO Max vai ficar mais cara no Brasil; veja os novos preços
Apple TV+, Netflix e Disney+ já tiveram os preços reajustados
Os assinantes de streaming no Brasil vão sentir o bolso mais pesado em breve. A HBO Max anunciou aumento nos preços de seus planos, que começam a valer a partir de 26 de setembro. O plano Standard subirá de R$ 39,90 para R$ 44,90, enquanto o Básico com anúncios seguirá em R$ 29,90 e o Platinum permanecerá R$ 55,90.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os novos preços!
