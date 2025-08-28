Prepare o bolso: HBO Max vai ficar mais cara no Brasil; veja os novos preços Apple TV+, Netflix e Disney+ já tiveram os preços reajustados Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prepare o bolso: HBO Max vai ficar mais cara no Brasil; veja os novos preços Portal Pop Mais

Os assinantes de streaming no Brasil vão sentir o bolso mais pesado em breve. A HBO Max anunciou aumento nos preços de seus planos, que começam a valer a partir de 26 de setembro. O plano Standard subirá de R$ 39,90 para R$ 44,90, enquanto o Básico com anúncios seguirá em R$ 29,90 e o Platinum permanecerá R$ 55,90.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os novos preços!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Filho de Cássia Eller celebra aniversário de 32 anos com Luisa Arraes em post raro nas redes

Ex-galã de Hollywood, Mickey Rourke reaparece em rara saída e surpreende fãs com visual irreconhecível

Forbes revela os 10 bilionários mais ricos do Brasil em 2025; veja a lista