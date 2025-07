Presença de Gracyanne e ausência de Rayanne em festa da mãe de Belo reacendem rumores de reconciliação Os rumores de uma possível reconciliação entre Belo e Gracyanne Barbosa voltaram a ganhar força após... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h58 ) twitter

Presença de Gracyanne e ausência de Rayanne em festa da mãe de Belo reacendem rumores de reconciliação Portal Pop Mais

Os rumores de uma possível reconciliação entre Belo e Gracyanne Barbosa voltaram a ganhar força após um episódio familiar que chamou a atenção do público. No último final de semana, Gracyanne foi uma das convidadas da festa de aniversário de Dona Terezinha, mãe do cantor, enquanto Rayane Figliuzzi, atual namorada do artista, não teria sequer sido convidada.

Para saber mais sobre essa história e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

