Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Presidente da Argentina é alvo de pedradas durante ato de campanha em Buenos Aires; veja vídeo

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi alvo de um ataque com pedras na manhã desta...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Presidente da Argentina é alvo de pedradas durante ato de campanha em Buenos Aires; veja vídeo Portal Pop Mais

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi alvo de um ataque com pedras na manhã desta quarta-feira (27) durante um evento de campanha na periferia de Buenos Aires. Apesar do tumulto, Milei não se feriu, segundo confirmou o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.