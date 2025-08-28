Presidente da Argentina é alvo de pedradas durante ato de campanha em Buenos Aires; veja vídeo O presidente da Argentina, Javier Milei, foi alvo de um ataque com pedras na manhã desta... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 21h38 ) twitter

Presidente da Argentina é alvo de pedradas durante ato de campanha em Buenos Aires; veja vídeo

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi alvo de um ataque com pedras na manhã desta quarta-feira (27) durante um evento de campanha na periferia de Buenos Aires. Apesar do tumulto, Milei não se feriu, segundo confirmou o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

