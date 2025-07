Preta Gil e o câncer colorretal: médico alerta para aumento entre jovens O câncer colorretal, responsável pela morte da cantora Preta Gil aos 50 anos, está entre os... Portal Pop Mais|Do R7 21/07/2025 - 10h39 (Atualizado em 21/07/2025 - 10h39 ) twitter

O câncer colorretal, responsável pela morte da cantora Preta Gil aos 50 anos, está entre os tipos mais comuns no Brasil e é um dos mais letais. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa para o triênio 2023-2025 é de 45.630 novos casos no país, sendo 21.970 casos entre homens e 23.660 entre mulheres. Apesar das altas chances de cura quando detectado precocemente, esse tipo de tumor muitas vezes é descoberto apenas em estágios avançados, como aconteceu com a artista.

Saiba mais sobre essa importante questão de saúde e o alerta do médico no Portal Pop Mais. consulte a matéria completa.

