No dia em que Preta Gil completaria 51 anos, nesta sexta-feira (8), Gilberto Gil usou as...

Preta Gil ganha homenagem de Gilberto Gil em dia que completaria 51 anos

No dia em que Preta Gil completaria 51 anos, nesta sexta-feira (8), Gilberto Gil usou as redes sociais para celebrar a vida da filha e relembrar momentos especiais ao lado dela. A cantora, que morreu em julho deste ano por complicações de um câncer no intestino, foi descrita pelo pai como “a integrante mais festiva” da família.

