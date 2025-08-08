Preta Gil ganha homenagem de Gilberto Gil em dia que completaria 51 anos
No dia em que Preta Gil completaria 51 anos, nesta sexta-feira (8), Gilberto Gil usou as redes sociais para celebrar a vida da filha e relembrar momentos especiais ao lado dela. A cantora, que morreu em julho deste ano por complicações de um câncer no intestino, foi descrita pelo pai como “a integrante mais festiva” da família.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.
