Preta Gil ganha homenagem de Gilberto Gil em dia que completaria 51 anos No dia em que Preta Gil completaria 51 anos, nesta sexta-feira (8), Gilberto Gil usou as... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 10h38 )

No dia em que Preta Gil completaria 51 anos, nesta sexta-feira (8), Gilberto Gil usou as redes sociais para celebrar a vida da filha e relembrar momentos especiais ao lado dela. A cantora, que morreu em julho deste ano por complicações de um câncer no intestino, foi descrita pelo pai como “a integrante mais festiva” da família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.

