Preta Gil preparou uma playlist com mais de 100 músicas para seu velório; veja

Velório de Preta Gil, no Riop - Foto: Enrik Monteiro/ POP Mais Portal Pop Mais

As músicas que tocaram no velório de Preta Gil, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (25/7), chamaram a atenção de quem estava presente na cerimônia e também nas redes sociais. Porém, segundo Gominho, um dos melhores amigos de Preta, a playlist foi escolhida pela própria artista antes de morrer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa emocionante homenagem.

