Primeiras cenas da série de Harry Potter são divulgadas na internet

Um vídeo divulgado no X (antigo Twitter), trouxe os fãs de “Harry Potter” de volta ao...

Um vídeo divulgado no X (antigo Twitter), trouxe os fãs de “Harry Potter” de volta ao mundo mágico. Nele, os atores Nick Frost, no papel de Hagrid, e Dominic McLaughlin, como o jovem Harry Potter, aparecem caminhando pelas ruas de Londres, em uma cena que parece mostrar Hagrid levando Harry para o Beco Diagonal pela primeira vez.

