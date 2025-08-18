Primeiras cenas da série de Harry Potter são divulgadas na internet Um vídeo divulgado no X (antigo Twitter), trouxe os fãs de “Harry Potter” de volta ao... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 18h01 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Primeiras cenas da série de Harry Potter são divulgadas na internet Portal Pop Mais

Um vídeo divulgado no X (antigo Twitter), trouxe os fãs de “Harry Potter” de volta ao mundo mágico. Nele, os atores Nick Frost, no papel de Hagrid, e Dominic McLaughlin, como o jovem Harry Potter, aparecem caminhando pelas ruas de Londres, em uma cena que parece mostrar Hagrid levando Harry para o Beco Diagonal pela primeira vez.

Para mais detalhes e para não perder nenhuma novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Sheron Menezzes lamenta morte do irmão em desabafo: “Uma dor”

Faustão deixa a UTI mas segue internado

Hytalo Santos e companheiro são transferidos para o Centro de Detenção Provisória