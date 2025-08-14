Priscilla Presley é processada por supostamente causar morte da filha, Lisa Marie Presley Priscilla Presley, 80 anos, ex-esposa de Elvis Presley, foi alvo de um processo movido nesta quarta-feira... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 07h58 ) twitter

Priscilla Presley é processada por supostamente causar morte da filha, Lisa Marie Presley

Priscilla Presley, 80 anos, ex-esposa de Elvis Presley, foi alvo de um processo movido nesta quarta-feira (13) que a acusa de ter deliberadamente desligado os aparelhos de suporte à vida de sua filha, Lisa Marie Presley. A ação, avaliada em US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões), alega que a decisão teria sido motivada pelo desejo de obter controle total da herança deixada pelo “Rei do Rock”.

