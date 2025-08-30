Problemas de saúde que marcaram os últimos anos de Luis Fernando Veríssimo O escritor Luis Fernando Veríssimo, que morreu neste sábado (30), aos 88 anos, enfrentou uma série... Portal Pop Mais|Do R7 30/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 30/08/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luis Fernando Verissimo Portal Pop Mais

O escritor Luis Fernando Veríssimo, que morreu neste sábado (30), aos 88 anos, enfrentou uma série de problemas de saúde nos últimos anos. Em novembro de 2020, passou por uma cirurgia na mandíbula e, em janeiro de 2021, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que comprometeu parte cognitiva de seu cérebro. Apesar de compreender o que acontecia ao redor, passou a ter dificuldades na ordenação de pensamentos e na comunicação.

Para saber mais sobre a vida e os desafios enfrentados por Luis Fernando Veríssimo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Famosos e fãs lamentam a morte do escritor Luis Fernando Veríssimo

Luis Fernando Veríssimo: relembrando as principais obras do escritor gaúcho

Luis Fernando Veríssimo fez história como escritor assim como o pai, Erico Veríssimo