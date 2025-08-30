Problemas de saúde que marcaram os últimos anos de Luis Fernando Veríssimo
O escritor Luis Fernando Veríssimo, que morreu neste sábado (30), aos 88 anos, enfrentou uma série...
O escritor Luis Fernando Veríssimo, que morreu neste sábado (30), aos 88 anos, enfrentou uma série de problemas de saúde nos últimos anos. Em novembro de 2020, passou por uma cirurgia na mandíbula e, em janeiro de 2021, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que comprometeu parte cognitiva de seu cérebro. Apesar de compreender o que acontecia ao redor, passou a ter dificuldades na ordenação de pensamentos e na comunicação.
