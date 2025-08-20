Produtor musical de Oruam é preso após agredir a companheira Leandro de Souza, conhecido como “Leandrinho”, produtor do rapper Oruam, foi preso em flagrante pela Polícia... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 07h58 ) twitter

Leandro de Souza, conhecido como “Leandrinho”, produtor do rapper Oruam, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (18), após cometer agressões contra sua companheira na residência do casal, localizada em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

