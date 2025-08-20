Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Produtor musical de Oruam é preso após agredir a companheira

Leandro de Souza, conhecido como “Leandrinho”, produtor do rapper Oruam, foi preso em flagrante pela Polícia...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Produtor musical de Oruam é preso após agredir a companheira Portal Pop Mais

Leandro de Souza, conhecido como “Leandrinho”, produtor do rapper Oruam, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (18), após cometer agressões contra sua companheira na residência do casal, localizada em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.