Produtor musical de Oruam é preso após agredir a companheira
Leandro de Souza, conhecido como “Leandrinho”, produtor do rapper Oruam, foi preso em flagrante pela Polícia...
Leandro de Souza, conhecido como “Leandrinho”, produtor do rapper Oruam, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (18), após cometer agressões contra sua companheira na residência do casal, localizada em Nilópolis, na Baixada Fluminense.
