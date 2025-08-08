‘Pssica’: nova minissérie da Netflix ganha vídeo inédito e data de estreia A Netflix divulgou um vídeo inédito (veja abaixo) dos bastidores de Pssica, nova minissérie brasileira que... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Pssica’: nova minissérie da Netflix ganha vídeo inédito e data de estreia Portal Pop Mais

A Netflix divulgou um vídeo inédito (veja abaixo) dos bastidores de Pssica, nova minissérie brasileira que chega à plataforma no dia 20 de agosto. O material mostra cenas das gravações em Belém do Pará e traz depoimentos dos diretores Quico Meirelles e Fernando Meirelles, além dos atores principais, que explicam como foi o processo de criação e filmagem da produção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa nova produção!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Rodrigo Faro turbina abdômen aos 51 anos e mira apenas 7% de gordura corporal

Roberta Miranda assume namoro com rapaz 44 anos mais jovem, fala sobre sexualidade e dispara: “Problema meu”

Veja quanto Virginia Fonseca gastou na viagem de luxo a Dubai