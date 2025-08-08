‘Pssica’: nova minissérie da Netflix ganha vídeo inédito e data de estreia
A Netflix divulgou um vídeo inédito (veja abaixo) dos bastidores de Pssica, nova minissérie brasileira que chega à plataforma no dia 20 de agosto. O material mostra cenas das gravações em Belém do Pará e traz depoimentos dos diretores Quico Meirelles e Fernando Meirelles, além dos atores principais, que explicam como foi o processo de criação e filmagem da produção.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa nova produção!
