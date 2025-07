Qual o significado de “DAISIES”, música do novo álbum de Justin Bieber? No novo álbum SWAG, Justin Bieber entrega uma de suas músicas mais introspectivas com a faixa “DAISIES”.... Portal Pop Mais|Do R7 11/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h58 ) twitter

No novo álbum SWAG, Justin Bieber entrega uma de suas músicas mais introspectivas com a faixa “DAISIES”. Longe de ser uma canção de mensagem única, a música apresenta diversas camadas de significado, refletindo sobre autenticidade, superação e os desafios da vida pessoal — especialmente em relação ao casamento com Hailey Bieber.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para descobrir mais sobre a profundidade dessa canção!

