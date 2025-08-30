Quem é a influenciadora é encontrada morta com marido e filhos dentro de veículo
A influenciadora digital mexicana Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 anos, conhecida nas redes sociais como Esmeralda...
A influenciadora digital mexicana Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 anos, conhecida nas redes sociais como Esmeralda FG, foi encontrada morta dentro de uma picape em Guadalajara, no México. Junto ao corpo dela estavam os do marido, Roberto Carlos Gil Licea, e dos dois filhos do casal, Gael Santiago, de 13 anos, e Regina, de 7.
