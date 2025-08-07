Quem é a nova namorada de Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil?
Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, assumiu publicamente seu novo relacionamento. Aos 36 anos, o personal...
Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, assumiu publicamente seu novo relacionamento. Aos 36 anos, o personal trainer compartilhou nas redes sociais fotos ao lado de Rhuana Rodrigues durante uma viagem a Búzios, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (6/8). O casal aparece junto pela primeira vez desde a polêmica separação entre Godoy e a cantora, que chegou ao fim após oito anos de casamento, marcado por rumores de traição.
Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, assumiu publicamente seu novo relacionamento. Aos 36 anos, o personal trainer compartilhou nas redes sociais fotos ao lado de Rhuana Rodrigues durante uma viagem a Búzios, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (6/8). O casal aparece junto pela primeira vez desde a polêmica separação entre Godoy e a cantora, que chegou ao fim após oito anos de casamento, marcado por rumores de traição.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: