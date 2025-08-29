Quem é Isabella Arantes, nova namorada de Gabriel Medina e ex de Zé Felipe
O amor ganhou legenda de emoji! Na última quinta-feira (28), Gabriel Medina deixou o clima de...
O amor ganhou legenda de emoji! Na última quinta-feira (28), Gabriel Medina deixou o clima de mistério de lado e surpreendeu os seguidores ao compartilhar no Instagram um clique ao lado da modelo Isabella Arantes. A publicação, feita sem palavras, apenas com os emojis “❤️”, confirmou o que os fãs já suspeitavam há meses: os dois estão vivendo um romance.
O amor ganhou legenda de emoji! Na última quinta-feira (28), Gabriel Medina deixou o clima de mistério de lado e surpreendeu os seguidores ao compartilhar no Instagram um clique ao lado da modelo Isabella Arantes. A publicação, feita sem palavras, apenas com os emojis “❤️”, confirmou o que os fãs já suspeitavam há meses: os dois estão vivendo um romance.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa nova relação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa nova relação!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: