Quem é Isabella Arantes, nova namorada de Gabriel Medina e ex de Zé Felipe

O amor ganhou legenda de emoji! Na última quinta-feira (28), Gabriel Medina deixou o clima de mistério de lado e surpreendeu os seguidores ao compartilhar no Instagram um clique ao lado da modelo Isabella Arantes. A publicação, feita sem palavras, apenas com os emojis “❤️”, confirmou o que os fãs já suspeitavam há meses: os dois estão vivendo um romance.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa nova relação!

