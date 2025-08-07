Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Quem é o cantor que está intubado após acidente de moto?

O cantor Cassio Aurélio da Conceição Oliveira, conhecido como MC 7Kssio, está internado em estado grave...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Quem é o cantor que está intubado após acidente de moto? Portal Pop Mais

O cantor Cassio Aurélio da Conceição Oliveira, conhecido como MC 7Kssio, está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Ele sofreu um acidente de moto em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana da capital baiana, na última segunda-feira (4).

Para mais detalhes sobre a situação do cantor e como você pode ajudar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.