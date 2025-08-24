Quem é Paz Lenchantin, a ex-baixista do Pixies acusada de plagiar Cálice, clássico de Chico Buarque e Gilberto Gil Uma das maiores polêmicas recentes do cenário musical brasileiro envolve dois ícones da MPB, Chico Buarque e Gilberto Gil, e a argentina... Portal Pop Mais|Do R7 24/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chico Buarque Gilberto Gil acusacao plagio baixista Portal Pop Mais

Uma das maiores polêmicas recentes do cenário musical brasileiro envolve dois ícones da MPB, Chico Buarque e Gilberto Gil, e a argentina Paz Lenchantin, ex-baixista da banda norte-americana Pixies. Os compositores brasileiros, por meio da editora Sony Publishing, notificaram a gravadora de Lenchantin por suposto plágio da canção “Cálice”, lançada em 1979. A informação foi confirmada ao POP Mais pela assessoria de imprensa de Gilberto Gil.

Para entender todos os detalhes dessa controvérsia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Rolou? Virginia admite ida à festa de Vini Jr.

Dado Dolabella nega agressão e diz que episódio com Luan Pereira foi “mal-entendido”

Jovem que traiu namorada por R$ 1 mil em show de Nattan diz estar arrependido