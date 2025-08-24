Quem é Paz Lenchantin, a ex-baixista do Pixies acusada de plagiar Cálice, clássico de Chico Buarque e Gilberto Gil
Uma das maiores polêmicas recentes do cenário musical brasileiro envolve dois ícones da MPB, Chico Buarque e Gilberto Gil, e a argentina...
Uma das maiores polêmicas recentes do cenário musical brasileiro envolve dois ícones da MPB, Chico Buarque e Gilberto Gil, e a argentina Paz Lenchantin, ex-baixista da banda norte-americana Pixies. Os compositores brasileiros, por meio da editora Sony Publishing, notificaram a gravadora de Lenchantin por suposto plágio da canção “Cálice”, lançada em 1979. A informação foi confirmada ao POP Mais pela assessoria de imprensa de Gilberto Gil.
Uma das maiores polêmicas recentes do cenário musical brasileiro envolve dois ícones da MPB, Chico Buarque e Gilberto Gil, e a argentina Paz Lenchantin, ex-baixista da banda norte-americana Pixies. Os compositores brasileiros, por meio da editora Sony Publishing, notificaram a gravadora de Lenchantin por suposto plágio da canção “Cálice”, lançada em 1979. A informação foi confirmada ao POP Mais pela assessoria de imprensa de Gilberto Gil.
Para entender todos os detalhes dessa controvérsia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para entender todos os detalhes dessa controvérsia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: