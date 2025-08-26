Quem é Victória Miranda, modelo apontada como novo affair de Luan Pereira
Recentemente, a modelo chegou a ser apontada como affair de Zé Felipe.
O nome de Victória Miranda voltou a circular na mídia após ser vista ao lado do cantor sertanejo Luan Pereira, de 22 anos, durante um evento no último fim de semana marcado por polêmicas e uma confusão envolvendo o artista, Wanessa Camargo e Dado Dolabella.
O nome de Victória Miranda voltou a circular na mídia após ser vista ao lado do cantor sertanejo Luan Pereira, de 22 anos, durante um evento no último fim de semana marcado por polêmicas e uma confusão envolvendo o artista, Wanessa Camargo e Dado Dolabella.
Para saber mais sobre essa nova relação e os detalhes que estão agitando a mídia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa nova relação e os detalhes que estão agitando a mídia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: