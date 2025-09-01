Quem era Yuri Ramirez, cantor sertanejo morto a tiros dentro de casa?
O cantor sertanejo Iuri Gomes Oliveira Ramires, de 47 anos, conhecido no meio artístico como Yuri Ramirez, foi assassinado na manhã de sábado (30), em Campo Grande (MS). O crime aconteceu dentro da casa onde ele morava havia cerca de um mês, no bairro Santa Emília.
