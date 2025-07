Quem venceu o Power Couple Brasil 2025? Nesta quinta-feira (10), aconteceu a grande final do Power Couple Brasil 2025, reality da RecordTV. Os... Portal Pop Mais|Do R7 11/07/2025 - 08h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 08h58 ) twitter

Power Couple Portal Pop Mais

Nesta quinta-feira (10), aconteceu a grande final do Power Couple Brasil 2025, reality da RecordTV. Os participantes Carol Furlan e Radamés Martins se consagraram campeões, com 54,24% dos votos. O casal levou para casa R$ 446 mil acumulados ao longo das provas do programa.

Para mais detalhes sobre essa emocionante final, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

