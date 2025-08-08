Radar Records lança o álbum oficial da Festa do Peão de Barretos 2025 Comemorando os 70 anos da Festa do Peão de Barretos, a maior festa do gênero no... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Radar Records lança o álbum oficial da Festa do Peão de Barretos 2025 Portal Pop Mais

Comemorando os 70 anos da Festa do Peão de Barretos, a maior festa do gênero no país, a Radar Records, acaba de lançar o álbum oficial “Barretos 2025”, com grandes nomes da música sertaneja e participação de locutores de rodeio, novos talentos e as vozes mais emblemáticas do rodeio brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse lançamento imperdível!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Arlindo Cruz, a voz do samba: relembre seus maiores sucessos que marcaram gerações

Netinho de Paula lança “Não Mete Essa”, terceiro single do projeto “Juntos e Misturados” pela Radar Records

Arlindo Cruz usou a música para superar o vício em drogas