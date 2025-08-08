Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Radar Records lança o álbum oficial da Festa do Peão de Barretos 2025

Comemorando os 70 anos da Festa do Peão de Barretos, a maior festa do gênero no...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Radar Records lança o álbum oficial da Festa do Peão de Barretos 2025 Portal Pop Mais

Comemorando os 70 anos da Festa do Peão de Barretos, a maior festa do gênero no país, a Radar Records, acaba de lançar o álbum oficial “Barretos 2025”, com grandes nomes da música sertaneja e participação de locutores de rodeio, novos talentos e as vozes mais emblemáticas do rodeio brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse lançamento imperdível!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.