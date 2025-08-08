Radar Records lança o álbum oficial da Festa do Peão de Barretos 2025
Comemorando os 70 anos da Festa do Peão de Barretos, a maior festa do gênero no país, a Radar Records, acaba de lançar o álbum oficial “Barretos 2025”, com grandes nomes da música sertaneja e participação de locutores de rodeio, novos talentos e as vozes mais emblemáticas do rodeio brasileiro.
