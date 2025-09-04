Radiohead anuncia retorno aos palcos após sete anos de hiato
Após sete anos longe dos palcos, o Radiohead anunciou oficialmente seu retorno. A banda britânica fará uma série de apresentações na Europa entre novembro e dezembro, marcando o fim do hiato iniciado após a turnê mundial de 2018.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o retorno do Radiohead!
