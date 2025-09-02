Rafa Brites relata perseguição em hotel nos EUA e alerta mulheres que viajam sozinhas A apresentadora Rafa Brites, de 38 anos, compartilhou nesta terça-feira (2) um episódio de medo vivido... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 17h59 (Atualizado em 02/09/2025 - 17h59 ) twitter

A apresentadora Rafa Brites, de 38 anos, compartilhou nesta terça-feira (2) um episódio de medo vivido durante uma viagem de trabalho aos Estados Unidos, no ano passado. Em relato publicado nas redes sociais, ela contou que foi perseguida por um homem dentro de um hotel em Nova York, experiência que considera traumática.

