Rafa Kalimann e Nattan viajam a Orlando para montar enxoval da primeira filha

A apresentadora Rafa Kalimann, de 32 anos, e o cantor Nattan, de 26, desembarcaram em Orlando,...

A apresentadora Rafa Kalimann, de 32 anos, e o cantor Nattan, de 26, desembarcaram em Orlando, nos Estados Unidos, para uma missão especial: montar o enxoval da primeira filha, que se chamará Zuza. A menina está prevista para nascer ainda este ano.

