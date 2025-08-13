Rafa Kalimann e Nattan viajam a Orlando para montar enxoval da primeira filha A apresentadora Rafa Kalimann, de 32 anos, e o cantor Nattan, de 26, desembarcaram em Orlando,... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h39 ) twitter

Rafa Kalimann e Nattan fazem enxoval da filha em Orlando - Divulgação Portal Pop Mais

A apresentadora Rafa Kalimann, de 32 anos, e o cantor Nattan, de 26, desembarcaram em Orlando, nos Estados Unidos, para uma missão especial: montar o enxoval da primeira filha, que se chamará Zuza. A menina está prevista para nascer ainda este ano.

