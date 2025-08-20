Logo R7.com
Rafa Kalimann exibe barrigão em viagem com a família para Orlando

Rafa Kalimann compartilhou nesta quarta-feira (20) detalhes de sua viagem com a família para Orlando, nos Estados Unidos. Nos registros publicados no Instagram, a influenciadora e atriz apareceu mostrando o barrigão de grávida enquanto aproveitava momentos de lazer ao lado do namorado, Nattan, da mãe, Genilda Fernandes, e da sogra, Rosilene Cesario.

