Rafael Cardoso se entristece ao falar dos filhos e lamenta distância: “Dois anos sem os ver”

O ator Rafael Cardoso fez um desabafo emocionante em suas redes sociais nesta terça-feira (8), ao compartilhar a dor de estar longe dos filhos Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 7. Segundo ele, já se passaram quase dois anos desde o último encontro com as crianças, fruto do antigo relacionamento com a atriz Mari Bridi. Em um post com a foto de Valentim, Rafael escreveu: “Lindo do papai. Dois anos já sem os ver… limpo, bem, trabalhando! Não existem mais desculpas.”

