Rainha Camilla enfrentou assédio sexual na adolescência com uma ‘sapatada’

A rainha Camilla, do Reino Unido, reagiu a uma agressão sexual quando era adolescente, usando seu...

A rainha Camilla, do Reino Unido, reagiu a uma agressão sexual quando era adolescente, usando seu sapato para acertar o agressor na virilha, segundo um novo livro sobre a família real.

