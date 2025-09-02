Rainha Camilla enfrentou assédio sexual na adolescência com uma ‘sapatada’ A rainha Camilla, do Reino Unido, reagiu a uma agressão sexual quando era adolescente, usando seu... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 06h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 06h37 ) twitter

A rainha Camilla, do Reino Unido, reagiu a uma agressão sexual quando era adolescente, usando seu sapato para acertar o agressor na virilha, segundo um novo livro sobre a família real.

