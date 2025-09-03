“Rainha da Cetamina” se declara culpada pela morte de Matthew Perry e pode pegar até 65 anos de prisão Jasveen Sangha, de 42 anos, conhecida como a “rainha da cetamina”, se declarou culpada por envolvimento... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h58 ) twitter

Matthew Perry Portal Pop Mais

Jasveen Sangha, de 42 anos, conhecida como a “rainha da cetamina”, se declarou culpada por envolvimento direto na morte do ator Matthew Perry, encontrado sem vida em sua residência, em Los Angeles, em outubro de 2023. De acordo com autoridades, o astro de Friends morreu após sofrer uma overdose da substância.

