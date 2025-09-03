Logo R7.com
“Rainha da Cetamina” se declara culpada pela morte de Matthew Perry e pode pegar até 65 anos de prisão

Jasveen Sangha, de 42 anos, conhecida como a “rainha da cetamina”, se declarou culpada por envolvimento...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Matthew Perry Portal Pop Mais

Jasveen Sangha, de 42 anos, conhecida como a “rainha da cetamina”, se declarou culpada por envolvimento direto na morte do ator Matthew Perry, encontrado sem vida em sua residência, em Los Angeles, em outubro de 2023. De acordo com autoridades, o astro de Friends morreu após sofrer uma overdose da substância.

