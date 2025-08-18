Rapper norte-americano Jelly Roll perde 90kg e surpreende com antes e depois; veja

Logo R7.com
O rapper norte-americano Jelly Roll, de 40 anos, surpreendeu ao revelar que já eliminou 90 quilos em sua jornada de transformação. A declaração foi feita durante um discurso motivacional para o time de futebol americano Tennessee Titans, em vídeo divulgado pelo perfil oficial da equipe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa inspiradora transformação!

