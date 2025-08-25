Raquel Brito é investigada por publicidade enganosa, lavagem de dinheiro e “jogo do tigrinho”
A influenciadora Raquel Brito, irmã de Davi Brito, tornou-se alvo de um inquérito instaurado pela Delegacia...
A influenciadora Raquel Brito, irmã de Davi Brito, tornou-se alvo de um inquérito instaurado pela Delegacia do Consumidor de Salvador. Ela é suspeita de envolvimento em crimes de publicidade enganosa e lavagem de dinheiro, após divulgar plataformas conhecidas como “jogo do tigrinho” em suas redes sociais, onde reúne mais de 350 mil seguidores.
Para mais detalhes sobre essa investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
