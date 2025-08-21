Raul Gil desabafa sobre conflitos familiares e faz apelo à filha e à neta O apresentador Raul Gil usou suas redes sociais para comentar a polêmica envolvendo sua filha Nanci e sua neta Raquel. Em um vídeo,... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Raul Gil faz apelo treta familiar Portal Pop Mais

O apresentador Raul Gil utilizou suas redes sociais nesta semana para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo sua filha, Nanci, e sua neta, Raquel. Em um vídeo emocionado, o veterano da televisão abriu o coração e compartilhou sua versão dos acontecimentos, destacando o carinho e a dedicação que sempre teve com a família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse desabafo emocionante!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Torcedor morre após passar mal durante jogo do São Paulo no Morumbis

Shantal Verdelho inicia remoção de tatuagens feitas para conquistar o marido

Ator de Nip/Tuck, Dylan Walsh, sofre acidente de carro com a família nos EUA