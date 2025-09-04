Raul Gil é internado em hospital em São Paulo O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite desta quarta-feira (3) em um... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 23h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 23h37 ) twitter

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite desta quarta-feira (3) em um hospital particular localizado no bairro de Indianópolis, zona sul de São Paulo.

Para mais detalhes sobre a saúde do apresentador e as últimas atualizações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

