Raul Gil mostra mansão de luxo e surpreende fãs: ‘Tenho cinco casas aqui’
Raul Gil decidiu abrir um pouquinho da sua vida de aposentado e mostrar o luxo de...
Raul Gil decidiu abrir um pouquinho da sua vida de aposentado e mostrar o luxo de uma das suas cinco mansões. O apresentador de 87 anos compartilhou, na sexta-feira (29), um vídeo no Instagram exibindo a residência em Itu, no interior de São Paulo, onde tem passado seus dias longe das câmeras desde que deixou o SBT no final de 2024.
Raul Gil decidiu abrir um pouquinho da sua vida de aposentado e mostrar o luxo de uma das suas cinco mansões. O apresentador de 87 anos compartilhou, na sexta-feira (29), um vídeo no Instagram exibindo a residência em Itu, no interior de São Paulo, onde tem passado seus dias longe das câmeras desde que deixou o SBT no final de 2024.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre a vida luxuosa de Raul Gil!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre a vida luxuosa de Raul Gil!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: