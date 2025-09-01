Raul Gil mostra mansão de luxo e surpreende fãs: ‘Tenho cinco casas aqui’

Logo R7.com
Raul Gil decidiu abrir um pouquinho da sua vida de aposentado e mostrar o luxo de uma das suas cinco mansões. O apresentador de 87 anos compartilhou, na sexta-feira (29), um vídeo no Instagram exibindo a residência em Itu, no interior de São Paulo, onde tem passado seus dias longe das câmeras desde que deixou o SBT no final de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre a vida luxuosa de Raul Gil!

