Rebeca Abravanel surge como Rosé, do BLACKPINK, e vira piada na internet: “Vergonha alheia” Rebeca Abravanel chamou atenção nas redes sociais após aparecer caracterizada como Rosé, integrante do grupo sul-coreano... Portal Pop Mais|Do R7 18/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h18 ) twitter

Rebeca Abravanel chamou atenção nas redes sociais após aparecer caracterizada como Rosé, integrante do grupo sul-coreano BLACKPINK, durante um quadro especial do ‘Máquina da Fama’, agora exibido dentro do Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, nas noites de domingo no SBT. A performance aconteceu, ao lado do humorista Tiago Barnabé, que entrou em cena vestido como Bruno Mars.

Para saber mais sobre a repercussão e as críticas que Rebeca recebeu, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

