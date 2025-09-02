Reconciliação? Príncipe Harry deve se reunir com o pai, rei Charles III, em Londres; William quer distância O príncipe Harry deve se encontrar com o pai, o rei Charles III, durante sua próxima... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 13h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reconciliação? Príncipe Harry deve se reunir com o pai, rei Charles III, em Londres; William quer distância Portal Pop Mais

O príncipe Harry deve se encontrar com o pai, o rei Charles III, durante sua próxima visita ao Reino Unido, marcada para 8 de setembro, data que coincide com o aniversário de morte da rainha Elizabeth II. O duque de Sussex estará em Londres para participar do WellChild Awards, evento anual de uma instituição beneficente da qual é patrono.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa reunião histórica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Anitta distribui unfollows e corta relações com Carlinhos Maia e Virgínia Fonseca; entenda

Virginia Fonseca visita estádio do Real Madrid e aumenta rumores de affair com Vini Jr.

Grupo Menos é Mais domina o Spotify com três hits no Top 5 do Brasil