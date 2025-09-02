Logo R7.com
Reconciliação? Príncipe Harry deve se reunir com o pai, rei Charles III, em Londres; William quer distância

O príncipe Harry deve se encontrar com o pai, o rei Charles III, durante sua próxima...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O príncipe Harry deve se encontrar com o pai, o rei Charles III, durante sua próxima visita ao Reino Unido, marcada para 8 de setembro, data que coincide com o aniversário de morte da rainha Elizabeth II. O duque de Sussex estará em Londres para participar do WellChild Awards, evento anual de uma instituição beneficente da qual é patrono.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa reunião histórica!

