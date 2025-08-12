Relação de Hytalo Santos com menores é exposta em vídeo viral: “Faz tudo que vocês não imaginam” A polêmica envolvendo Hytalo Santos ganhou novos capítulos após internautas resgatarem vídeos antigos do influenciador. Em... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h38 ) twitter

A polêmica envolvendo Hytalo Santos ganhou novos capítulos após internautas resgatarem vídeos antigos do influenciador. Em uma live de 2021, Euro, marido de Hytalo, surge fazendo acusações pesadas contra ele, afirmando que o criador de conteúdo “usa as crianças” e “faz tudo que vocês não imaginam e imaginam”.

Para entender todos os detalhes dessa controvérsia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

