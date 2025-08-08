Relembre os maiores sucessos de Arlindo Cruz
O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, em decorrência de...
O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, em decorrência de uma pneumonia. O sambista estava internado desde março em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, em decorrência de uma pneumonia. O sambista estava internado desde março em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Para saber mais sobre a carreira e os sucessos de Arlindo Cruz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: