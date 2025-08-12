Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Relembre outras polêmicas de Hytalo Santos

As polêmicas envolvendo o influenciador paraibano Hytalo Santos voltaram a circular com força depois que o...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Relembre outras polêmicas de Hytalo Santos Portal Pop Mais

As polêmicas envolvendo o influenciador paraibano Hytalo Santos voltaram a circular com força depois que o youtuber Felca publicou um vídeo de quase uma hora falando sobre exploração e adultização de menores no meio digital.

Para saber mais sobre as controvérsias que cercam Hytalo Santos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.