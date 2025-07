Renato Aragão comenta rumores sobre romance com Xuxa O humorista Renato Aragão, atualmente com 90 anos, decidiu se pronunciar a a respeito dos rumores... Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h58 ) twitter

Renato Aragão e Xuxa Meneghel Portal Pop Mais

O humorista Renato Aragão, atualmente com 90 anos, decidiu se pronunciar a a respeito dos rumores de que teria vivido um romance com Xuxa Meneghel. Os dois trabalharam inúmeras vezes, e, na época, surgiram especulações de que eles seriam mais do que apenas colegas de trabalho.

Para saber mais sobre a declaração de Renato Aragão e os detalhes dessa amizade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

