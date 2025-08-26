Renato Pantera, Luciana d’Avila, Ju Lenhardi e mais: 9 faixas de músicos brasileiros para conhecer A música brasileira se reinventa constantemente, e ao passo que isso acontece novos artistas surgem para... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 23h18 ) twitter

Renato Pantera, Luciana d'Avila, Ju Lenhardi e mais: 9 faixas de músicos brasileiros para conhecer Portal Pop Mais

A música brasileira se reinventa constantemente, e ao passo que isso acontece novos artistas surgem para provar que a arte e a cultura estão cada vez mais vivas. Por isso, separamos 9 músicas de artistas brasileiros para conhecer e acompanhar o trabalho — para todos os gostos e em todos os ritmos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essas faixas incríveis!

