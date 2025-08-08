Logo R7.com
Roberta Miranda comenta sobre romance com rapaz de 24 anos: 'É um relacionamento moderno' Portal Pop Mais

A cantora Roberta Miranda, 68, está vivendo um romance com o jovem Daniel Torres, pernambucano de 24 anos. O casal teve o primeiro contato no final do ano passado e vem se mantendo longe dos holofotes.

