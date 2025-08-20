Logo R7.com
Roberta Miranda ‘proíbe’ namorado de dar entrevistas: ‘Muito ingênuo’

Durante uma entrevista à jornalista Cecília Comel, Roberta Miranda revelou que precisou colocar limites no namoro...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Durante uma entrevista à jornalista Cecília Comel, Roberta Miranda revelou que precisou colocar limites no namoro com Daniel Torres, mecânico e segurança de 24 anos. A cantora, de 68, contou que proibiu o companheiro de dar entrevistas sobre o relacionamento para preservar a intimidade dos dois.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa história!

