Rodrigo Faro turbina abdômen aos 51 anos e mira apenas 7% de gordura corporal
Rodrigo Faro, de 51 anos, decidiu intensificar os cuidados com o corpo para exibir um abdômen...
Rodrigo Faro, de 51 anos, decidiu intensificar os cuidados com o corpo para exibir um abdômen ainda mais trincado. “Estou com 10% de gordura corporal e quero chegar a 7%”, revelou o apresentador, que já se submeteu a procedimentos no rosto e agora aposta em técnicas para estimular a produção de colágeno e eliminar gordura abdominal.
Rodrigo Faro, de 51 anos, decidiu intensificar os cuidados com o corpo para exibir um abdômen ainda mais trincado. “Estou com 10% de gordura corporal e quero chegar a 7%”, revelou o apresentador, que já se submeteu a procedimentos no rosto e agora aposta em técnicas para estimular a produção de colágeno e eliminar gordura abdominal.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: