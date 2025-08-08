Rodrigo Faro turbina abdômen aos 51 anos e mira apenas 7% de gordura corporal Rodrigo Faro, de 51 anos, decidiu intensificar os cuidados com o corpo para exibir um abdômen... Portal Pop Mais|Do R7 08/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 13h59 ) twitter

Rodrigo Faro turbina abdômen aos 51 anos e mira apenas 7% de gordura corporal Portal Pop Mais

Rodrigo Faro, de 51 anos, decidiu intensificar os cuidados com o corpo para exibir um abdômen ainda mais trincado. “Estou com 10% de gordura corporal e quero chegar a 7%”, revelou o apresentador, que já se submeteu a procedimentos no rosto e agora aposta em técnicas para estimular a produção de colágeno e eliminar gordura abdominal.

