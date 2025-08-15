Rodrigo Lessa Miguel lançam “Tocando o Barco” com Douglas Vinicius em parceria que promete mexer com o sertanejo romântico No dia 15 de agosto, o sertanejo ganha uma nova faixa para entrar nas playlists de... Portal Pop Mais|Do R7 15/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h39 ) twitter

Rodrigo Lessa & Miguel lançam “Tocando o Barco” Portal Pop Mais

No dia 15 de agosto, o sertanejo ganha uma nova faixa para entrar nas playlists de corações partidos. Rodrigo Lessa & Miguel lançam “Tocando o Barco”, parceria com Douglas & Vinicius, nomes que vêm despontando na cena nacional com músicas enérgicas e refrões marcantes.

Não perca a oportunidade de sentir essa nova emoção musical, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

