Rodrigo Lessa Miguel lançam “Tocando o Barco” com Douglas Vinicius em parceria que promete mexer com o sertanejo romântico

No dia 15 de agosto, o sertanejo ganha uma nova faixa para entrar nas playlists de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Rodrigo Lessa & Miguel lançam “Tocando o Barco” Portal Pop Mais

No dia 15 de agosto, o sertanejo ganha uma nova faixa para entrar nas playlists de corações partidos. Rodrigo Lessa & Miguel lançam “Tocando o Barco”, parceria com Douglas & Vinicius, nomes que vêm despontando na cena nacional com músicas enérgicas e refrões marcantes.

