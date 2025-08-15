Rodrigo Lessa Miguel lançam “Tocando o Barco” com Douglas Vinicius em parceria que promete mexer com o sertanejo romântico
No dia 15 de agosto, o sertanejo ganha uma nova faixa para entrar nas playlists de...
No dia 15 de agosto, o sertanejo ganha uma nova faixa para entrar nas playlists de corações partidos. Rodrigo Lessa & Miguel lançam “Tocando o Barco”, parceria com Douglas & Vinicius, nomes que vêm despontando na cena nacional com músicas enérgicas e refrões marcantes.
No dia 15 de agosto, o sertanejo ganha uma nova faixa para entrar nas playlists de corações partidos. Rodrigo Lessa & Miguel lançam “Tocando o Barco”, parceria com Douglas & Vinicius, nomes que vêm despontando na cena nacional com músicas enérgicas e refrões marcantes.
Não perca a oportunidade de sentir essa nova emoção musical, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Não perca a oportunidade de sentir essa nova emoção musical, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: