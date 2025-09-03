Roger Waters desdenha legado de Ozzy Osbourne e Black Sabbath; filho do vocalista rebate Enquanto a morte de Ozzy Osbourne, em 22 de julho, gerou homenagens emocionadas de músicos e... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 15h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h38 ) twitter

Roger Waters desdenha legado de Ozzy Osbourne e Black Sabbath; filho do vocalista rebate Portal Pop Mais

Enquanto a morte de Ozzy Osbourne, em 22 de julho, gerou homenagens emocionadas de músicos e fãs em todo o mundo, Roger Waters seguiu o caminho contrário. O ex-Pink Floyd declarou que nunca se importou com a obra de Ozzy ou do Black Sabbath.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

