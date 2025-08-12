Romance nos bastidores? Bruna Marquezine e ator ex-teen dão sinais de romance
Faltando poucos dias para completar 30 anos, Bruna Marquezine pode estar prestes a comemorar a nova...
Faltando poucos dias para completar 30 anos, Bruna Marquezine pode estar prestes a comemorar a nova idade de um jeito bem especial… e não tão solteira assim! Informações dos bastidores apontam que a atriz estaria engatando um romance com o ator Danilo Mesquita, seu par na série “Amor da minha vida”, cujas gravações terminaram na semana passada.
Faltando poucos dias para completar 30 anos, Bruna Marquezine pode estar prestes a comemorar a nova idade de um jeito bem especial… e não tão solteira assim! Informações dos bastidores apontam que a atriz estaria engatando um romance com o ator Danilo Mesquita, seu par na série “Amor da minha vida”, cujas gravações terminaram na semana passada.
Para saber mais sobre essa possível nova relação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa possível nova relação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: