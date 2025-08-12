Romance nos bastidores? Bruna Marquezine e ator ex-teen dão sinais de romance Faltando poucos dias para completar 30 anos, Bruna Marquezine pode estar prestes a comemorar a nova... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h40 ) twitter

Faltando poucos dias para completar 30 anos, Bruna Marquezine pode estar prestes a comemorar a nova idade de um jeito bem especial… e não tão solteira assim! Informações dos bastidores apontam que a atriz estaria engatando um romance com o ator Danilo Mesquita, seu par na série “Amor da minha vida”, cujas gravações terminaram na semana passada.

Para saber mais sobre essa possível nova relação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

