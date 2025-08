Roteirista fala sobre expectativa em torno de ‘O Diabo Veste Prada 2’ Aline Brosh McKenna, roteirista da tão esperada sequência O Diabo Veste Prada 2, se mostrou empolgada... Portal Pop Mais|Do R7 05/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h58 ) twitter

Roteirista fala sobre expectativa em torno de 'O Diabo Veste Prada 2' Portal Pop Mais

Aline Brosh McKenna, roteirista da tão esperada sequência O Diabo Veste Prada 2, se mostrou empolgada com o alvoroço causado pelas primeiras imagens dos bastidores do novo longa. Em entrevista ao site IndieWire, ela comentou o impacto do retorno dos personagens icônicos e o que tem observado nas filmagens que já movimentam as ruas e as redes sociais.

Para saber mais sobre as expectativas e detalhes dessa sequência tão aguardada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

