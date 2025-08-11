Rumores apontam novidades no elenco de ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’
Nos corredores da internet, o papo é só um: vem novidade grande por aí no quarto...
Nos corredores da internet, o papo é só um: vem novidade grande por aí no quarto filme do Homem-Aranha estrelado por Tom Holland. Quem levantou a bola foi a conta @MyTimeToShineH, conhecida por antecipar informações sobre o Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Segundo o perfil, Homem-Aranha: Um Novo Dia não vai apresentar apenas novos vilões, mas também heróis que ainda não deram as caras nas telonas.
Para saber mais sobre essas novidades e o que esperar do filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
