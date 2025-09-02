Ryan Silveira quebra o silêncio sobre tragédia em Mykonos, na Grécia
O influenciador digital Ryan Silveira se manifestou publicamente pela primeira vez após a tragédia ocorrida em...
O influenciador digital Ryan Silveira se manifestou publicamente pela primeira vez após a tragédia ocorrida em Mykonos, na Grécia, que culminou na morte do modelo Yago Campos e em sua própria hospitalização.
O influenciador digital Ryan Silveira se manifestou publicamente pela primeira vez após a tragédia ocorrida em Mykonos, na Grécia, que culminou na morte do modelo Yago Campos e em sua própria hospitalização.
Para entender todos os detalhes dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: