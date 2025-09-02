Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ryan Silveira quebra o silêncio sobre tragédia em Mykonos, na Grécia

O influenciador digital Ryan Silveira se manifestou publicamente pela primeira vez após a tragédia ocorrida em...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Ryan Silveira Portal Pop Mais

O influenciador digital Ryan Silveira se manifestou publicamente pela primeira vez após a tragédia ocorrida em Mykonos, na Grécia, que culminou na morte do modelo Yago Campos e em sua própria hospitalização.

Para entender todos os detalhes dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.